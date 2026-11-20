OTİZMLİ ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULAMIŞLAR

Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde, kulüpteki birden fazla çocuğun şiddete maruz kaldığı belirlendi. Olayın ardından harekete geçen ekipler, söz konusu spor kulübünün ortağı olduğu tespit edilen şüpheliler F.A. (29) ve Ş.Ö.'yü (28) yakalayarak gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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