İzmir’de denize araç düştü: 1 kişi hayatını kaybetti!

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bir aracın denize uçtuğu ihbarı üzerine ekipler hızla olay yerine sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri ile Urla ve Mordoğan İtfaiye Grubu Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.