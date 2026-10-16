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Giriş Tarihi: 16.10.2026 11:25 Son Güncelleme: 16.10.2026 12:06

İzmir'de dev operasyon: Aranan 164 kişi yakalandı!

İzmir'de polis ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 164 kişi yakalandı.

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DHA
İzmir’de dev operasyon: Aranan 164 kişi yakalandı!
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İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl merkezinde ve dış ilçelerde görevli 158 polisin katılımıyla önceki gün saat 06.00'da eş zamanlı olarak 74 adrese operasyon gerçekleştirildi. 24 saat devam eden operasyonda; 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Yaralama', 'Cinsel istismar', 'Silahla tehdit', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Şantaj', 'Alkollü araç kullanma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 164 aranan şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR
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İzmir'de dev operasyon: Aranan 164 kişi yakalandı!
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