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Giriş Tarihi: 25.5.2025 23:15

İzmir’de düğün salonu faciası: Taş kemer devrildi, doktor öldü, karısı ağır yaralı!

İzmir'in Menemen ilçesinde Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna gitti. Etkinlik sonrası Güler çifti salondan ayrılacakları sırada üzerlerine taş kemer devrildi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı çifti hastaneye kaldırdı. Öte yandan Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

İHA
İzmir’de düğün salonu faciası: Taş kemer devrildi, doktor öldü, karısı ağır yaralı!

Olay, bugün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İŞLETMECİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) gözaltına alındığı öğrenildi.

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İzmir’de düğün salonu faciası: Taş kemer devrildi, doktor öldü, karısı ağır yaralı!
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