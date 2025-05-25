İzmir’de düğün salonu faciası: Taş kemer devrildi, doktor öldü, karısı ağır yaralı!

HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İŞLETMECİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) gözaltına alındığı öğrenildi.