Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de eş dehşeti! Çocuklarının gözü önünde poşetle boğmaya çalıştı: Darp anları kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:59

İzmir’de eş dehşeti! Çocuklarının gözü önünde poşetle boğmaya çalıştı: Darp anları kameraya yansıdı!

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekel bayiinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalıştı. Korkunç anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Cani eş adliyeye sevk edilip tutuklandı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
İzmir’de eş dehşeti! Çocuklarının gözü önünde poşetle boğmaya çalıştı: Darp anları kameraya yansıdı!
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Olay, geçtiğimiz temmuz ayında Çiğli ilçesindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi, yanında getirdiği anlaşmalı boşanma kağıdını ayrılma aşamasındaki karısına zorla imzalatmak istedi. Kadının bu teklifi reddetmesi üzerine saldırgan, kadına şiddet uyguladı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çocuğunun gözü önünde karısını döven zanlı, daha sonra eline aldığı naylon poşeti kadının suratına bastırarak boğmaya çalıştı. Olay esnasında korkuya kapılan küçük çocuk sağa sola kaçarak şok yaşadı. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

CANİ EŞ TUTUKLANDI

Olayın ardından mağdur kadının şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÇİĞLİ #İZMİR

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İzmir’de eş dehşeti! Çocuklarının gözü önünde poşetle boğmaya çalıştı: Darp anları kameraya yansıdı!
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