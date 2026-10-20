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Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:55

İzmir'de feci kaza! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil küle döndü: 2 yaralı

İzmir Kınık'ta kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunun pompasına çarpan otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin faciayı önlediği kazada araç küle dönerken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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AA Yaşam
İzmir’de feci kaza! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil küle döndü: 2 yaralı
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Bergama'dan Soma yönüne seyreden H.Ç. (31) idaresindeki 34 JU 6313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın, istasyona sıçramadan söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi, akaryakıt istasyonunda hasar oluştu. Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir'de feci kaza! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil küle döndü: 2 yaralı
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