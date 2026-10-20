İzmir’de feci kaza! Akaryakıt pompasına çarpan otomobil küle döndü: 2 yaralı

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Burada pompaya çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ile araçtaki 1 kişi bölgeden uzaklaşırken, görevliler istasyonda güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.