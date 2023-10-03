İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uygulayarak gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerindeki 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Yine örgütün güncel sözde Karşıyaka İl Bayan Öğrenci yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 8 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilirken, toplam 23 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.