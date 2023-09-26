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Giriş Tarihi: 26.9.2023 05:44

İzmir'de genç öğretmen motosiklet kazasında can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki Ahmet Mustafa Yıldırım yaşamını yitirdi. 32 yaşındaki Yıldırım'ın dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenildi

AA
İzmir’de genç öğretmen motosiklet kazasında can verdi

Alınan bilgiye göre, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.

Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İzmir'de genç öğretmen motosiklet kazasında can verdi
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