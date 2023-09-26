İzmir’de genç öğretmen motosiklet kazasında can verdi

Alınan bilgiye göre, kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.
Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.