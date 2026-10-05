İzmir’de göçmen kaçakçılığı operasyonu! 16 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deniz yoluyla düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

16 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, 1 Ekimde İzmir-Çeşme otoyolu Karaburun gişeleri mevkisinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, 1 Nijerya, 3 Çad, 10 Etiyopya ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili araç sürücüsü B.Y. gözaltına alındı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığında işlemleri tamamlanan B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ise ilgili birimlerce sürdürüldüğü öğrenildi.