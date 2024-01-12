İzmir’de hareketli anlar: 12 yıl önceki cinayetin firari hükümlüsü yakalandı!

50 METRE SÜRÜNEREK YARDIM İSTEDİ

İki grup arasında 12 yıl önce yaşanan bıçaklı kavgada, boğazından bıçaklanan Metin Beyazıt, olay yerinden yaklaşık 50 metre sürünerek kaçtı, bir taksici tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ancak burada yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı...