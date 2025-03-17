İzmir’de iki kadın sürücü yol ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada

İzmir- Bursa yolunda, iki kadın sürücü arasında sebebi henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı kavga çıktı. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücülerden birisi, aracından inerek diğer kadın sürücünün bulunduğu araca doğru yöneldi. Oldukça öfkelenen kadın sürücü, arabaya sertçe vurmaya ve küfürler savurmaya başladı.

"ÇOCUK KORKUYOR"

O sırada arabada çocuk olduğunu söyleyen diğer kadın sürücü ise "Korkuyor" diyerek öfkeli olan sürücünün sakinleşmesini bekledi. Ancak araçtan inen kadın sürücü, sakinleşmek yerine daha da öfkelendi. Dakikalarca hakaret kadın kadın sürücünün o anları dehşete düşürdü.