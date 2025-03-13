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Giriş Tarihi: 13.3.2025 19:11

İzmir’de iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 kişi tutuklandı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler tutuklandı.

İHA
İzmir’de iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 kişi tutuklandı!

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Şubat saat 02.10 sıralarında Alpkent Mahallesi Cemali Tuncer Bulvarı'ndaki bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, 57 güvenlik kamerasının 153 saat görüntüsünün incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden, suç aleti tüfek ve olayda kullanılan motosiklet ile ayrıldıkları, yüzlerini gizlemek amacıyla kask kullandıkları ve motosikletin plakasını sökmüş oldukları tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.Ç. (21) ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, devamında yapılan çalışmalar sonucunda da N.K. (21) isimli şahıs da kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İzmir’de iş yerine silahlı saldırı kamerada: 2 kişi tutuklandı!
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