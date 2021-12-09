İzmir’de istinat duvarı dehşeti: 88 daire tahliye edildi!

Sitede market işleten Şahin Aslan da "Bu sorun yıllardır var burada. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı." diye konuştu.