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Giriş Tarihi: 9.12.2021 00:56 Son Güncelleme: 9.12.2021 00:57

İzmir'de istinat duvarı dehşeti: 88 daire tahliye edildi!

AA
İzmir’de istinat duvarı dehşeti: 88 daire tahliye edildi!

İzmir'de korku dolu anlar yaşandı. Narlıdere ilçesinde bir sitede istinat duvarı çökerek bir binanın üzerine geldi. Yaşanan korkunç olay sonucu 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı tahliye edildi!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta bulunan bir sitede istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı bir binanın üzerine geldi. Duvarın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiyenin yanı sıra AFAD, sağlık, polis, çevre ve şehircilik ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede, 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Apartmanların çevresinde olası bir tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarına giderken bazıları da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildi. Öte yandan Türk Kızılay da vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

"ASIL TEHLİKE DİĞER BLOKLAR"

Apartman sakinlerinden Süleyman Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki istinat duvarlarının tehlikeli olduğuna dair şikayetlerde bulunduklarını söyledi.

Ancak gerekli adımların atılmadığını ileri süren Yılmaz, "Buradaki istinat duvarlarının hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Asıl tehlike diğer blokların bulunduğu yerler. Eğer oralarda yaşanırsa bu çökme binalar kökten gider." dedi.

Sitede market işleten Şahin Aslan da "Bu sorun yıllardır var burada. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı." diye konuştu.

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İzmir'de istinat duvarı dehşeti: 88 daire tahliye edildi!
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