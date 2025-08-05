İzmir’de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum! 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grupla karşılaştı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
GBT kontrolü yapmak isteyen ekiplere, içerideki şahıslar fiziki müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.