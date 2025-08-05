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Giriş Tarihi: 5.8.2025 22:13

İzmir'de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum! 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yüksek sesle çevreyi rahatsız eden bir grup, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerine saldırdı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, jandarma personeline yumruk atan bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam
İzmir’de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum! 8 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kahvehanede yüksek sesle çevreyi rahatsız eden grupla karşılaştı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

GBT kontrolü yapmak isteyen ekiplere, içerideki şahıslar fiziki müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edilirken, çıkan arbedede T.K., C.Ş., U.E., M.M., A.D., A.T.A., B.K. ve S.D. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

A.Z. ve A.Z. isimli 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve firari oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

JANDARMAYA "SENİ SİVİLKEN VURURUM" TEHDİDİ

Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir'de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum! 8 kişi gözaltına alındı
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