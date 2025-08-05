İzmir’de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum! 8 kişi gözaltına alındı

JANDARMAYA "SENİ SİVİLKEN VURURUM" TEHDİDİ

Öte yandan olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, bazı jandarma personeline yumruk atıldığı ve bir şüphelinin "Seni sivilken vururum, öldürürüm" şeklinde tehditte bulunduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.