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Giriş Tarihi: 19.9.2023 11:51

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 17 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İHA
İzmir’de kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 17 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bayraklı, Buca, Bornova, Konak, Narlıdere, Torbalı, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde 5 iş yeri, 5 ikamet, 3 depo, 3 araç, 1 kargo gönderisinde ve otogarda yapılan aramalarda 229 bin 580 adet içi doldurulmuş makaron, 65,8 ton kaçak akaryakıt ürünü, 44 bin adet boş makaron, 17 bin 320 adet sigara kağıdı, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 1,5 ton etil alkol, 815 adet puro, 756 adet elektronik sigara cihazı, 231 kilogram kıyılmış tütün, 20 şişe muhtelif içki, 11 adet sikke, 1 adet mermerden yapılmış başsız kadın heykeli, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, 1 adet av tüfeği, 6 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

19 GÖZALTI

Olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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