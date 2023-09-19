İzmir’de kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Eylül tarihleri arasında kent genelinde 17 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bayraklı, Buca, Bornova, Konak, Narlıdere, Torbalı, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde 5 iş yeri, 5 ikamet, 3 depo, 3 araç, 1 kargo gönderisinde ve otogarda yapılan aramalarda 229 bin 580 adet içi doldurulmuş makaron, 65,8 ton kaçak akaryakıt ürünü, 44 bin adet boş makaron, 17 bin 320 adet sigara kağıdı, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 1,5 ton etil alkol, 815 adet puro, 756 adet elektronik sigara cihazı, 231 kilogram kıyılmış tütün, 20 şişe muhtelif içki, 11 adet sikke, 1 adet mermerden yapılmış başsız kadın heykeli, 1 adet gümrük kaçağı otomobil, 1 adet av tüfeği, 6 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

19 GÖZALTI

Olaylarla ilgili 19 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.