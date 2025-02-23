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Giriş Tarihi: 23.2.2025 17:44

İzmir’de kan donduran olay: 12 yaşındaki oğlunu kazara öldürdü!

İzmir'in Bornova ilçesinde oğlu Ateş Ali E., ile avlanmaya giden Rıfat E.’nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların 12 yaşındaki Ali E.’nin başına isabet etmesi sonucu talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İşte haberin detayları…

DHA
İzmir’de kan donduran olay: 12 yaşındaki oğlunu kazara öldürdü!

Kan donduran olay, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Oğlu Ateş Ali E. ile avlanmaya giden Rıfat E.'nin elindeki av tüfeği iddiaya göre kazara ateş aldı. Silahtan çıkan saçmalar Ateş Ali E.'nin başına isabet etti.

Rıfat E.'nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş Ali E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ateş Ali E.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Rıfat E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir’de kan donduran olay: 12 yaşındaki oğlunu kazara öldürdü!
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