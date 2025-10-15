İzmir’de kan donduran olay: Cani koca yatalak eşini silahla katletti!

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle yatalak olduğu öğrenilen eşi İzade Teker'i (69) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.