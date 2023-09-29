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Giriş Tarihi: 29.9.2023 13:53

İzmir'de kaza geçiren belediye personeli kurtulamadı

İzmir'de arabalı vapurun bakımı sırasında başına sert bir cisim düşen belediye çalışanı Ferhat Güngörmüş (34), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
İzmir’de kaza geçiren belediye personeli kurtulamadı

Olay, 22 Eylül günü, Alaybey Tersanesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş.'de makine personeli olarak görev yapan Ferhat Güngörmüş, Hasan Tahsin Arabalı Vapuru'nun bakımı sırasında başına düşen sert cisim nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Ferhat Güngörmüş, dün hayatını kaybetti. Ölüm haberi, yakınları ve belediye çalışanları arasında üzüntü yarattı.

BAŞKANDAN BAŞSAĞLIĞI
Sosyal medyadan açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çok üzgünüm. Alaybey Tersanesi'nde havuza alınan Hasan Tahsin Arabalı Vapuru'nda yaşadığı talihsiz kaza sonucu, 22 Eylül'den bu yana tedavi gören İZDENİZ makine personelimiz Ferhat Güngörmüş'ü, ne yazık ki kaybettik. Tüm ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

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İzmir'de kaza geçiren belediye personeli kurtulamadı
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