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Giriş Tarihi: 29.11.2024 12:23

İzmir’de kira dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

İzmir’de sıcak saatler yaşandı. Aynı evi birden fazla kişiye kiralayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı...

DHA
İzmir’de kira dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki aynı dairenin birden fazla kişiye kiralanıp, dolandırıcılık yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Şüpheliler O.C.D., Ö.D. ve Ö.K.'nin, kendilerine ait daireyi müşterilere gösterip, başka bir daire üzerine sahte kontrat ile 1 yıllık kirayı peşin alarak kiraladıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C.D. ve Ö.D. tutuklanırken, Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir’de kira dolandırıcılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!
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