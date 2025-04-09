İzmir’de korkunç ölüm! 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Akçay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Onur Türkol (27) idaresindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan genç sürücü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Türkol, ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.