İzmir’de korkunç ölüm! 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Türkol, ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.