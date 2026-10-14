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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:52

İzmir’de korkutan patlama! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İzmir'de seyir halinde olan bir minibüs, motor bölümünden alev topuna döndü. Sürücünün yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği sırada meydana gelen patlama panik oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
İzmir’de korkutan patlama! Seyir halindeki araç alev topuna döndü
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Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

KORKUTAN PATLAMA

Durumu fark eden sürücü, aracını sokağın ortasında durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada minibüste aniden bir patlama yaşandı.

PANİK DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan patlama, çevredeki vatandaşlar ile olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye büyük panik yaşattı. Patlama anı saniye saniye görüntülendi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BUCA

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İzmir’de korkutan patlama! Seyir halindeki araç alev topuna döndü
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