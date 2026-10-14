İzmir’de korkutan patlama! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan minibüsün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
KORKUTAN PATLAMA
Durumu fark eden sürücü, aracını sokağın ortasında durdurarak yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada minibüste aniden bir patlama yaşandı.
PANİK DOLU ANLAR KAMERADA
Yaşanan patlama, çevredeki vatandaşlar ile olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye büyük panik yaşattı. Patlama anı saniye saniye görüntülendi.