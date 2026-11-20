İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen "İzmir'de Kosova Günleri" başladı. 20-21 Kasım tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye ve Kosova'dan siyaset, diplomasi, yerel yönetim ve kültür dünyasının temsilcilerini bir araya getiriyor. Etkinliğin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer ve Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şengöz katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunması ve tanıtım filmlerinin gösterimiyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.





TUGAY: ORTAK KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIMALIYIZ

Konuşmasına, katılımcıları ana dillerinde "Hoş geldiniz" anlamına gelen "Mirë se vini" sözleriyle selamlayarak başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ağustos ayında gerçekleştirdiği ilk Kosova ziyaretinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Tugay, "Küçük bir heyetle Kosova'ya gittik. Benim ilk gidişimdi ama hayatım boyunca unutamayacağım bir ziyaret oldu. O kadar dostça karşılandık ki kendimizi evimizde gibi hissettik" dedi.

İZMİR AYNI ZAMANDA BİR BALKAN ŞEHRİ

İzmir ile Balkan coğrafyası arasındaki güçlü insan bağına dikkat çeken Başkan Tugay, İzmir'in aynı zamanda bir Balkan şehri olduğunu vurguladı. Balkan göçmenlerinin ve Balkan kökenli ailelerin kentte yoğun olarak yaşadığını belirten Tugay, ortak kültürün iki toplum arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti. Tugay, "Herkes bilir İzmir, kültürel açıdan çok zengin bir şehirdir. Ama hiçbirimizin unutmaması gereken bir gerçek var. İzmir bir Balkan şehri. Balkan göçmenlerinin, ailesi Balkan kökenli olanların yoğun olduğu, Balkan kültürünün yaşandığı bir şehir. Bütün Balkan coğrafyasında yüz binlerce, hatta milyonlarca hemşehrimiz var. Onların hepsi bir dostluk hissiyle yaşıyor. Hepsinden önemlisi ortak bir kültürümüz var. O kültür bir yandan burada, bir yandan da Balkanlar'da yaşıyor" diye konuştu.





"HEP BERABER BİR GELECEĞİMİZ DE OLACAK"

Kosova ziyaretinde İzmir'de yaşayan akrabalarından söz eden çok sayıda kişiyle karşılaştıklarını aktaran Tugay, iki toplumun ortak geçmişine ve karşılıklı sevgisine işaret etti. Tugay, "Birçok insan Balkanları özlemle anıyor, oradaki akrabalarını ziyaret etmek istiyor. Kosova'yı ziyaretimizde de bize İzmir'deki akrabalarından bahseden çok sayıda insanla karşılaştık. Çok ortak yönümüz var. Biz ortak bir kültürü paylaşıyoruz. Ama bizim hep beraber bir geleceğimiz de olacak. İzmir, Türkiye ve Kosova'nın ortak bir geleceği var" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için öncelikle karşılıklı tanışıklığın artırılması gerektiğini söyleyen Tugay, ziyaretlerin ve ortak kültürel çalışmaların önemine değindi. Tugay, "Bu geleceğin nasıl olacağını konuşmalıyız. Yapılması gereken ilk şey, karşılıklı tanışıklıkların artırılmasıdır. Onun da üzerinde her iki şehrin kalkınmasını destekleyecek iş birliklerini desteklemektir" dedi.





"FİRMALARIMIZ POTANSİYEL ORTAKLARI İLE TANIŞMA İMKANI BULACAK"

İzmir'de Kosova Günleri'nin yalnızca kültürel bir buluşma olmadığını, ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Tugay, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki temasların yeni ortaklıkların önünü açacağını söyledi. Kosova ziyaretinde iş dünyasının temsilcileriyle de görüştüklerini aktaran Tugay, iki ülke arasında güçlü bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu kaydetti. Tugay, "Belediye başkanları ve iş dünyasından isimler aramızda. Yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyasının yapacağı görüşmeler ve sonrasında yapılacak iş birlikleri hepimiz için çok kıymetli. Kosova'da iş dünyasıyla da bir araya geldik. Anladık ki ortak çalışma zeminimiz var" diye konuştu.

İZMİR VE EGE GÜÇLÜ BİR ÜRETİM HAVZASI

Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaştığını belirten Tugay, 2019 yılından bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı ticareti kolaylaştırdığına dikkat çekti. İzmir ve Ege Bölgesi'nin güçlü bir üretim havzası, Kosova'nın ise hızla gelişen bir ülke olduğunu ifade eden Tugay, İzmirli iş insanlarına Kosova'daki yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulundu. Tugay, "Türkiye'miz, Ege Bölgesi ve İzmir büyük bir üretim havzası. Kosova da hızla gelişmekte olan bir ülke. İş insanlarımızın Kosova'ya daha dikkatle bakmasını öneriyoruz. Bu buluşma kapsamında gerçekleşecek Ticaret ve Yatırım Köprüsü Forumu'nda firmalarımızın bu imkânı birlikte değerlendirmesini diliyoruz. Hem forum hem de İzmir Ticaret Odası'nda yapılacak görüşmelerde firmalarımız potansiyel ortaklarıyla tanışma imkânı bulacaklar" dedi.



"KOSOVALILARI SEVİYORUZ"

Kosova'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısına da değinen Tugay, geçen yıl 210 bin Kosovalının Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bunların yalnızca 2 bin 800'ünün İzmir'e geldiğini belirtti. İzmir'in Kosova'da daha fazla tanıtılması için çalışacaklarını söyleyen Tugay, "Belki biz kendimizi yeterince tanıtamamış olabiliriz ama bunun için de çalışacağız. Biz, Kosova'yı ve Kosovalıları çok seviyoruz. O yüzden karşılıklı ziyaretlerimizin sayısını daha da artırmak için sizlerin de yardımını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ BİRBİRİNİ TANISIN"

İzmir ile Kosova arasındaki ilişkilerin yalnızca bugünkü temaslarla sınırlı kalmaması, gelecek kuşaklara da aktarılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, organizasyonun önümüzdeki yıllarda da sürmesini istediklerini belirtti. İzmir olarak gelecek yıl nisan ayında Kosova'da İzmir'i tanıtan bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini açıklayan Tugay, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin hemen ardından, 18 Şubat 2008'de Kosova'yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı. Tugay, "Bu buluşmaları zaman zaman tekrar ederek devam etmek isteriz. Hatta biz de önümüzdeki nisan ayında Kosova'ya gelerek İzmir'i tanıtan bir etkinlik yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi Türkiye, bundan sonra her şehriyle Kosova'nın yanında olmaya devam edecek. Bu konuda İzmir'e büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız" dedi. İki toplum arasındaki bağların ortak çalışmalarla güçlendirilebileceğini ifade eden Tugay, "Çocuklarımız, gençlerimiz, üniversitelerimiz, kurumlarımız, iş insanlarımız, sanatçılarımız ve sporcularımız birbirini tanısın. Ortak organizasyonlarda bir araya gelsinler. Bunun yolunu açmak bizim görevimiz. Kosova ve Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"KOSOVA'NIN KAPILARI TÜRK YATIRIMCILARA HER ZAMAN AÇIK"

Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ise konuşmasında, "Özellikle İzmir'de beni bir kardeşiniz olarak ağırladığınız için minnettarlığımı iletiyorum. Burada Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ve devletin bir temsilcisi olarak bulunuyorum. Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve kurumları arasındaki iş birliklerini artırma konusunda söz vermek istiyorum. İzmir ile Kosova arasındaki güçlü iş ve aile ilişkilerinin ticarete de yansımasını temenni ediyorum. Bu bağlamda İzmir ile ilişkilerimize ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü burada çok büyük üreticiler var. Türkiye'nin sanayideki gelişmişliği ve insan kaynağı da Kosova için büyük önem taşıyor. Kosova'nın kapıları Türk yatırımcılara her zaman açık" dedi.



İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK GÜÇLENİYOR

Açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Ben de İzmir ve Kosova arasındaki ilişkilerin geliştirilip güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için de başta yerel yönetimlerin kardeşlik ilişkileri, iş insanlarının karşılıklı yatırımları, öğrenci değişim programları ve birçok alanda yapılacak çalışmalarla bu işin gelişip kökleneceğini düşünüyorum. Kosova Günleri'nin ilişkilerimizin kökleşmesi açısından yol açıcı bir program olmasını diliyorum" diye konuştu.



İKİ TOPLUM ARASINDAKİ YAKINLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Sadık Doğruer de Balkan kökenli bir İzmirli olarak iki toplum arasındaki kültürel yakınlığa dikkat çekti. Doğruer, İzmir'in tarihi, turizmi, doğası, gastronomisi ve UNESCO kültürel mirasıyla Kosovalı misafirleri ağırladığını belirtti. Doğruer, "İzmir Kosova Günleri'nde emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, dernek başkanımız ve Kosova heyeti olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



İZMİRLİ YATIRIMCILARA KOSOVA DAVETİ

Kosova ile Türkiye arasındaki köklü dostluğun ekonomik, ticari ve kültürel iş birlikleriyle daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dren Zeka, İzmirli iş insanlarını Kosova'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti. Zeka, "Kosova ile Türkiye arasındaki dostluk derin, kalıcı ve çok boyutludur. İki ülke arasındaki ilişkiler yakın ve dinamiktir. Yıllık ticaret hacmi bir milyar avroya yaklaşırken Türkiye'nin Kosova'daki yatırımları ekonomimizin gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Bu iş birliğinin daha da derinleşmesini ve her iki ülkenin vatandaşları için yatırım, ekonomik kalkınma ve refah alanlarında yeni fırsatlar yaratmasını istiyoruz" dedi. İzmirli işletmelere ve yatırımcılara açık bir davette bulunan Zeka, "Gelin, ülkemizi ziyaret ederek Kosova'yı tanıyın, ekonomik potansiyelini ve sunduğu fırsatları keşfedin" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör