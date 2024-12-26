İzmir’de liseli kızlar arasında bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Olay, Tire ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Z.T. (16) ve C.E .(16), okul dağıldıktan hemen sonra okul civarında yürürken, önceden aralarında 'küfürleşme' yüzünden husumet bulunan Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K., motosikletle okulun olduğu bölgeye geldi.

Öğrenciler arasında burada çıkan tartışmanın ardından C.K, yanında taşıdığı bıçakla Z.T., ve C.E.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. 2 öğrenci kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan Z.T. ve C.E., ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından liseli gençler, İzmir'deki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan C.E., gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.