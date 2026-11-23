Polisin yaklaşık 600 saatlik kamera kaydını inceleyerek yürüttüğü soruşturmada korkunç detaylara ulaşıldı. Cinayetin, miras nedeniyle maktulün kızı P.K. tarafından planlandığı, kızının sevgilisi ve aynı zamanda babasının özel şoförü olan S.A. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Cinayetin gerçekleştirilmesi için önceden tanıdıkları bir kişiyle anlaştıkları tespit edilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli tutuklandı. 120 PTS noktası, 30 KGYS kamerası ve 45 farklı noktadan alınan görüntüler incelenerek aydınlatılan cinayet, İzmir'de büyük yankı uyandırdı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör