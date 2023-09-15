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Giriş Tarihi: 15.9.2023 04:43 Son Güncelleme: 15.9.2023 04:45

İzmir'de mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, mezarlıktan bir bebeğin ağlama sesinin gelmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye giden polis ekipleri, 1 günlük olduğu öğrenilen erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis bebeği bırakan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı

DHA
İzmir’de mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu

Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndan saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesleri geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı incelemede, ilk belirlemelere göre 1 günlük olduğu tahmin edilen bebek bulundu.

Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, erkek olduğu belirtilen bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Burada tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, 1 günlük bebeği bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu
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