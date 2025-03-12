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Giriş Tarihi: 12.3.2025 22:14

İzmir’de mide bulandıran görüntü! Kasiyere cinsel organını gösterdi, kısa sürede yakalandı

İzmir’de markette alışveriş yapan bir şahıs, bir anda pantolonunu açarak kasada bulunan kadına cinsel organını gösterdi. Sapığın marketten çıkmasının ardından kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahsın aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.

İHA
İzmir’de mide bulandıran görüntü! Kasiyere cinsel organını gösterdi, kısa sürede yakalandı

İzmir'deki iğrenç olay, 10 Mart günü Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi 2084 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen Osman B.(44), kasada bulanan market sahibi N.Ç.'ye (41) gazete satın almak istediğini söyledi.

KADINA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Market sahibi kadın, gazeteleri masanın üstünde bulmaya çalışırken Osman B. bir anda pantolonunu açarak kadına cinsel organını gösterdi. Yaşanan o anlarda soğukkanlı bir şekilde davranan market sahibi, sapığın marketten çıkmasının ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AYNI SUÇU İKİ YIL ÖNCE DE İŞLEMİŞ

Yapılan incelemede ise Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İzmir’de mide bulandıran görüntü! Kasiyere cinsel organını gösterdi, kısa sürede yakalandı
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