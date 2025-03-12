İzmir’de mide bulandıran görüntü! Kasiyere cinsel organını gösterdi, kısa sürede yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri sapığı yakalamak için çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kamerasından yola çıkan Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsın kimliğini ve adresini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.