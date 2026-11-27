Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki denetim ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla kurulan motosikletli ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde ve araçla ulaşımın güç olduğu bölgelerde görev yapacak. Yeni uygulamayla vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetlere daha kısa sürede yanıt verilmesi hedefleniyor.

Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Altınyol gibi yoğun güzergahlarda devriye gezecek ekipler, yolda kalan veya arızalanan araçları tespit ederek ilgili birimlere bildirecek. Ekipler, yetkililer olay yerine ulaşıncaya kadar güvenlik önlemlerinin alınmasına destek olarak trafik akışının korunmasına katkı sağlayacak.

Motosikletli zabıtalar, trafik güvenliğine yönelik çalışmaların yanı sıra kaldırım ve yaya yolu işgalleri, izinsiz seyyar satış faaliyetleri ve çevre düzenini bozan uygulamalara yönelik denetimlerde de yer alacak.

BİSİKLETLİ EKİPLER YAYALAŞTIRILMIŞ BÖLGELERDE GÖREV YAPIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Fatih Toprakdeviren, motosikletli ekiplerin özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Yolda kalan veya arızalanan araçların tespit edilerek sürücülerin can güvenliği için tedbir alındığını aktaran Toprakdeviren, "Arızanın nedenini belirleyerek ilgili birimlere bilgi veriyor. Bu da trafik akışının rahatlamasına katkı sağlıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetlere daha hızlı ve etkin yanıt verebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan belediye bünyesindeki bisikletli zabıta ekipleri de kıyı bandı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi yayalaştırılmış bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör