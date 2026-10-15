İzmir’de nokta operasyon! Firari katil böyle yakalandı: Meğer gizli bölmeye gizlenip…

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı tespit edilen S.Ş., Menderes İlçesi Gümüldür bölgesindeki bir ikamette saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI



Şüphelinin saklandığı evde yapılan adli aramada 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu, 20 gram kubar esrar ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli S.Ş., işlemlerinin ardından Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

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