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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:48

İzmir’de nokta operasyon! Firari katil böyle yakalandı: Meğer gizli bölmeye gizlenip…

İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan katil zanlısı gizli bölmede saklandığı evde yakalandı. İşte detaylar…

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İHA
İzmir’de nokta operasyon! Firari katil böyle yakalandı: Meğer gizli bölmeye gizlenip…
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı tespit edilen S.Ş., Menderes İlçesi Gümüldür bölgesindeki bir ikamette saklandığı gizli bölmede ele geçirildi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelinin saklandığı evde yapılan adli aramada 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu, 20 gram kubar esrar ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheli S.Ş., işlemlerinin ardından Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #MENDERES
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İzmir’de nokta operasyon! Firari katil böyle yakalandı: Meğer gizli bölmeye gizlenip…
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