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Giriş Tarihi: 23.8.2024 10:00 Son Güncelleme: 23.8.2024 10:14

İzmir'de önce hırsıza yardım etti, sonra polise teslim etti!

İzmir'de motosikletiyle seyir halinde ilerleyen vatandaş, yol kenarında bir motosikleti düz kontak yapıp vurdurarak çalıştırmaya uğraşan bir kişiye yardım etmek amacıyla durdu. Daha sonra o kişinin motosiklet hırsızı olduğunu anlayan  sürücü, hırsızı polise teslim etti. O anlar kask kamerası tarafından görüntülere yansıdı.

İHA
İzmir’de önce hırsıza yardım etti, sonra polise teslim etti!

Olay geçtiğimiz akşam Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle gezerek videolar çeken ve sosyal medya hesabında paylaşan Caner isimli vatandaş, yol kenarında motoru düz kontak yaparak, vurdurarak çalıştırmaya çalışan bir şüpheliyi gördü.

ÖNCE YARDIM ETTİ!

Öncesinde motosikletinin bozulduğunu düşünerek yardım etti. Motosiklet sürücüsü daha sonra motosikletin plakasının olmadığını gördü. Kendisine verdiği ruhsatı incelemesinin ardından adının M.A. olduğu öğrenilen şüphelinin çalıntı motosikleti sürüklediğini belirledi. Bunun ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren sürücü, kaçmaya çalışan motosiklet hırsızını yakalayıp bekletti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, heyecan dolu anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

SONRA POLİSLERE TESLİM ETTİ!

Olayla ilgili açıklama yapan motosiklet sürücüsü, "Bugün yine iyilik kazandı diyebiliriz. Lütfen motorlarınıza sahip çıkın, dikkat edin ve mutlaka önleminizi alın" dedi.

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İzmir'de önce hırsıza yardım etti, sonra polise teslim etti!
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