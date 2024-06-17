İzmir’de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor!

İzmir'in Aliağa ilçesinin Yayakent Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 14.15 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 11 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ile orman işçileri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken; durumun iyiye gittiği belirtildi.
BUCA'DAN ALEVLER YÜKSELDİ
Buca ilçesi çevre yolundaki ormanda, bugün saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.