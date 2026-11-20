İzmir'de otizmli çocuklara yönelik şiddet iddiaları kamuoyunda büyük tepki yarattı. Narlıdere ilçesinde 2023-2025 yılları arasında faaliyet gösteren bir spor kulübünde eğitim gören özel gereksinimli çocukların şiddete ve kötü muameleye maruz bırakıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kulübün faaliyet gösterdiği dönemde yaşandığı belirtilen olaylara ilişkin bazı ailelerin şikâyetçi olarak ellerindeki görüntüleri ilgili makamlara sunması üzerine adli süreç başlatıldı.

KAN DONDURAN ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ

Spor kulübünde kaydedildiği belirtilen görüntülerde otizmli çocuklara yönelik fiziksel şiddet anları yer aldı. Görüntülerde bir yetişkinin minder üzerinde yatan çocuğun boğazını sıkarak üzerine baskı uyguladığı, başka bir çocuğun ise tekmelenerek yere düşürüldüğü ve ardından yerde sürüklendiği görüldü. Bazı görüntülerde çocukların enselerinden tutulduğu, sarsıldığı, başlarına vurulduğu ve saçlarından çekildiği anlar da yer aldı. Şiddet iddialarının yanı sıra çocukların bakım ve yaşam koşullarına ilişkin görüntüler de dikkat çekti. Çocukların uygun yemek masası bulunmayan alanlarda yemek yediği, bir çocuğa plastik makarna süzgeci içerisinde yemek verildiği görüldü. Öz bakım becerileri kısıtlı bir çocuğun ise tuvalette hijyenik olmayan koşullarda ve gözetimsiz bırakıldığı belirlendi.

KULÜBÜN MEVZUATA UYGUN FAALİYET GÖSTERMEDİĞİ BELİRLENDİ

Olayların yaşandığı döneme ilişkin yapılan incelemelerde, tesisin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kayıtlarında bulunmadığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayıtlarında da herhangi bir spor branşı açılışının olmadığı tespit edildi. Kulübün faaliyet gösterdiği villada çocukların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek fiziki eksikliklerin bulunduğu da belirlendi. Merdivenlerde korkuluk olmadığı, kırık cam parçalarının bulunduğu ve çocukların ulaşabileceği alanlarda testere, makas ve spatula gibi tehlikeli aletlerin yer aldığı kaydedildi.

İKİ KULÜP ORTAĞI TUTUKLANDI

Narlıdere'de 2023-2025 yılları arasında faaliyet gösteren spor kulübüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kulübün ortakları olduğu belirlenen 29 yaşındaki F.A. ile 28 yaşındaki Ş.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Kasım 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.