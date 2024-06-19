Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 19.6.2024 12:04

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde, otluk alanda başlayan, zeytinliğe de sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 9,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

DHA
İzmir’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi, Bimeyko Sitesi mevkisinde, saat 00.21'de otluk alanda yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinliğe de sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 15 arazöz, 1 ikmal aracı ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle bir balık çiftliği ve bir ev zarar gördü Alevlere ilk müdahale 00.31'de ilk müdahale yapıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Gün doğumuyla birlikte 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan da söndürme çalışmalarına destek verildi, Alevler, saat 10.00 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA