İzmir’de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Dikili'nin Çandarlı Mahallesi, Bimeyko Sitesi mevkisinde, saat 00.21'de otluk alanda yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinliğe de sıçradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 15 arazöz, 1 ikmal aracı ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle bir balık çiftliği ve bir ev zarar gördü Alevlere ilk müdahale 00.31'de ilk müdahale yapıldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Gün doğumuyla birlikte 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan da söndürme çalışmalarına destek verildi, Alevler, saat 10.00 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.