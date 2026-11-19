OTOMOBİL CAMİ DUVARINA ÇARPTI!

Kontrolden çıkan otomobil savrulup, Işık Mahallesi Camisi'nin duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde sürücü Emre Akbay ile yanındaki kuzenleri Enis Çınar ve Eyüp Çınar'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirlenen diğer kuzeni Samet Çınar ise sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Samet Çınar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.