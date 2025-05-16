Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 16.5.2025 01:28

İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ali B. hayatını kaybetti, otomobilde bulanan 2 kişi ise yaralandı

İHA
İzmir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra Sakran Safiye Mahallesi'nde İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. M.B. (68) idaresindeki otomobil ile Ali B. (72) idaresindeki motosiklet, Bölme Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.B. (68) ve yolcu H.B. (65) ise Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Ali B.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz