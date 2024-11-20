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Giriş Tarihi: 20.11.2024 21:39 Son Güncelleme: 20.11.2024 22:22

İzmir'de polise silahlı saldırı! 2'si ağır 3 polis yaralı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gözaltı işlemi yapmak istedikleri şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği, olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalandığını bildirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de polise silahlı saldırı! 2’si ağır 3 polis yaralı

Son dakika haberleri... İzmir'de polise saldırı olayı Seferihisar ilçesinin Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Ekipler aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti.

İzmir'de polise silahlı saldırı

Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli silahına sarıldı.

ARKA ARKAYA ATEŞ AÇTILAR

Şüpheli evine gelen üç polise arka arkaya ateş açtı.

Saldırıda Furkan Hakan Aşkın, İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun isimli polis memurları yaralandı.

YARALI 3 POLİSTEN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

3 yaralı polisten ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki polis, hayati tehlike nedeniyle İzmir'deki hastanelere sevk edildi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır."

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İzmir'de polise silahlı saldırı! 2'si ağır 3 polis yaralı
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