İzmir’de polise silahlı saldırı! 2’si ağır 3 polis yaralı

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır."