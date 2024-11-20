İzmir’de polise silahlı saldırı! 2’si ağır 3 polis yaralı

Son dakika haberleri... İzmir'de polise saldırı olayı Seferihisar ilçesinin Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Ekipler aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki şikayetten kaynaklı olay yerindeki adrese gözaltı işlemi için gitti.
İzmir'de polise silahlı saldırı
Polislerin gözaltı işlemi için geldiğini fark eden şüpheli silahına sarıldı.
ARKA ARKAYA ATEŞ AÇTILAR
Şüpheli evine gelen üç polise arka arkaya ateş açtı.
Saldırıda Furkan Hakan Aşkın, İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun isimli polis memurları yaralandı.
Yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki polis, hayati tehlike nedeniyle İzmir'deki hastanelere sevk edildi.
İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Seferihisar ilçemizde, 20.11.2024 günü (bugün) 20:00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 Polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adlî işlemlere başlanmıştır."