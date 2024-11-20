Video Haber İzmir'de polise silahlı saldırı
İzmir'de polise silahlı saldırı

İzmir'de polise silahlı saldırı

20.11.2024 | 22:02

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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