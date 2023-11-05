İzmir’de sağanak! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

'OĞLUM BENİ ARADI, 'ANNE SUYUN İÇİNDE KALDIK' DEDİ'

Yaşanan su baskını nedeniyle mağdur olan mahalle sakini Pembe Çetin, "Oğlum beni aradı, 'Anne suyun içinde kaldık yetiş anne' dedi. İki sokak ileride oturuyorum, hemen koştum geldim. Bir geldim ki göl olmuş burası, şaşırdım. Gelinimi gördüm donmuş kalmış, korkmuş. Hemen elime kürek aldım, suları tahliye ettim ama ne kadar gücüm yeter, yaşlıyım ben. Her sene biz bundan mağdur oluyoruz. Dereden kaynaklanıyor su baskınları, belediye geliyor bir iki işlem yapıp gidiyorlar. Sonra kimse dere ile ilgilenmiyor, çevremizdekiler ile yaptırmak istesek kimsede para yok. Biz bıktık artık, eşya mı alalım, karnımızı mı doyuralım. Bir şeye gücümüz yetmez oldu. Eşyalarımız mahvoldu, ne koltuk kaldı, ne de sehpalarım kaldı. Ben bunları yemeğimden kısarak ve idare ederek bu eşyaları alıyorum" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin bölgedeki su tahliye işlemlerinin devam ettiği bildirildi.