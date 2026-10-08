İzmir’de ’Sercan Sayal’ organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

5 Ekim saat 03.00 sıralarında, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile iş yeri önünde park halinde bulunan aracın örgüt üyelerince kundaklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, olayın failleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör