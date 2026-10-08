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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:12

İzmir’de 'Sercan Sayal' organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

İzmir'de Sercan Sayal’ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda, bir iş yeri ve aracı kundaklayan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

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İzmir’de ’Sercan Sayal’ organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
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İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sercan Sayal'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

4 TUTUKLAMA

5 Ekim saat 03.00 sıralarında, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile iş yeri önünde park halinde bulunan aracın örgüt üyelerince kundaklandığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, olayın failleri olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir’de 'Sercan Sayal' organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
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