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Giriş Tarihi: 28.11.2023 02:04 Son Güncelleme: 28.11.2023 02:12

İzmir'de silahlı kavga: 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İHA
İzmir’de silahlı kavga: 6 şüpheli tutuklandı

Olay 26 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

6 TUTUKLAMA

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İzmir'de silahlı kavga: 6 şüpheli tutuklandı
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