Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de tefecilik operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:36

İzmir’de tefecilik operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, borç para ihtiyacı bulunan kişilere faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
İzmir’de tefecilik operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, borç para ihtiyacı bulunan kişilere faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdiklerinin tespit edilmesi üzerine İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ikametlerde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar, 93 yaprak boş senet koçanı, 7 doldurulmuş senet ile alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 1 ajanda ele geçirildi. İncelenmek üzere el konulan materyallerle ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İZMİR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de tefecilik operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA