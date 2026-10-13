İzmir’de tefecilik operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, borç para ihtiyacı bulunan kişilere faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdiklerinin tespit edilmesi üzerine İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait ikametlerde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 1 bilgisayar, 93 yaprak boş senet koçanı, 7 doldurulmuş senet ile alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 1 ajanda ele geçirildi. İncelenmek üzere el konulan materyallerle ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.