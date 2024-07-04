İzmir’de tramvay seferlerinde aksama

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Tramvayın raydan çıkmasının ardından yolcular güvenli bir şekilde tramvaydan tahliye edildi. Kaza sonrasında Alayber ile Ataşehir Kavşağı arasındaki seferler normal seyrinde devam ederken; Mavişehir ile Ataşehir Kavşağı durakları arasındaki seferlerde aksamalara meydana geldi. Tramvay yolcuları trafiğe kapatılan istasyonlar arasında ESHOT otobüsleri ile taşınmaya başlandı.

BÜYÜKŞEHİR YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Tramvay hattı birkaç saat içerisinde normal seyrine dönecek. Yapılan açıklama şu şekilde: "Hemşehrilerimizin bilgisine; Alaybey - Ataşehir Kavşağı seferini yapan tramvayımız raydan çıkmıştır. Yolcularımız güvenle tahliye edilmiştir. Alaybey ile Ataşehir Kavşağı durakları arasında seferlerimiz normal seyrinde devam etmektedir. Mavişehir ile Ataşehir Kavşağı durakları arasında ise toplu ulaşım, sıklaştırılan ESHOT otobüsleri ile sağlanmaktadır. Karşıyaka tramvay hattımızda seferler, birkaç saat içinde normale dönecektir."