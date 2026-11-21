İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla'nın ilçe merkezi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan Kuşçular Caddesi'ndeki 7 kilometrelik yenileme çalışmasını tamamladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla, yıpranan ve altyapı kazıları nedeniyle bozulan yol yenilendi. İlçe merkezi ile plajlar, gastronomi merkezleri, bağ evleri ve kırsal mahallelere ulaşım sağlayan ana arter, daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışma kapsamında Kuşçular Caddesi'nin tamamı ile 8000 Sokak'ın bir bölümü yenilenirken, yoğun trafik akışının yaşandığı güzergaha yeni asfalt serildi.

KAZALAR SONA ERECEK

Kuşçular Mahalle Muhtarı Mehmet Doğan, "Bu yolun hem Seferihisar'a hem Karaburun yoluna bağlantısı var. Yağcılar ve Demircili'ye de buradan ulaşım sağlanıyor. Daha önce kazı çalışmaları nedeniyle yol bozuktu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

YOLUMUZ ÇOK GÜZEL OLDU

Kuşçular'da esnaflık yapan Salih Bozkurt, yoldaki çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Yoğun olan bir güzergah. Yapılan çalışmalar sonrası çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Esnaf Metin Yıldız ise, "Yollar eskiden çok bozuktu. Şimdi çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.