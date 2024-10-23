İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 9-19 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenledi.

12 ev ve 3 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 289 Extacy hap, 1341 sentetik hap, 161 gram esrar, 102 gram kokain, 210 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 21 mermi, 9 fişek ve 7 kartuş ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin TL para ile 200 dolar paraya da el konuldu.

Operasyonlarda G.A. (18), G.S. (28), T.G. (45), N.U. (42), M.T. (30), S.A. (40), G.U. (18), N.U. (45), B.D. (22), A.B. (28) ve İ.S. (37) isimli 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.