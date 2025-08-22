Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 127 kilo bonzai ele geçirildi; 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.8.2025 16:42

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 127 kilo bonzai ele geçirildi; 3 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 127 kilo bonzai ile 18 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 127 kilo bonzai ele geçirildi; 3 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri, bugün belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 127 kilo bonzai ile 18 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyon, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 127 kilo bonzai ele geçirildi; 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz