İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama!

Şüphelilere yönelik geçen 14 Aralık sabahı, Menemen ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen 28 kişi, gözaltına alındı. Özel harekat destekli ve narkotik köpeklerinin ile gerçekleştirilen aramalarda 41 gram esrar ve skunk, bir miktar eroin ve metamfetamin, 38 adet uyuşturucu hap, 3 bin 590 sentetik ecza, 3 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 27 mermi ele geçirildi.