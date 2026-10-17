İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi.
42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adreslerde yapılan aramalarda 800 gram esrar, 66 sentetik hap, 5,5 gram amfetamin, 0,50 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 35 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.