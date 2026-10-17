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Giriş Tarihi: 17.10.2026 16:15

İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde, emniyet ve jandarma ekiplerin uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
İzmir’de uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda 800 gram esrar, 66 sentetik hap, 5,5 gram amfetamin, 0,50 gram metamfetamin, 12 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 35 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR #MENEMEN

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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 42 gözaltı
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