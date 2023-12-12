İzmir’de uyuşturucu operasyonu: Kayınvalidesiyle birlikte yakalandı!

Yapılan çalışmalarda şüphelinin, kayınvalidesi E.D. İle birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenirken, polis ekipleri adresleri belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Adreslerde yapılan aramalarda, kayınvalide E.D.'nin ikametinde mavi bir çanta içerisinde çok sayıda yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ve gazete kağıdına sarılı exctacy hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.