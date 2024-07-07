İzmir’de vahşet! Kız arkadaşıyla görüşen kişiyi öldürdü, cesedin başında bekledi

AV TÜFEĞİYLE KATLETTİ

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E., yakında olan karavanına giderek buradan aldığı av tüfeğiyle Hortum'a iki kez ateş etti. Karnından ve kalbinden vurulan Hortum yere yığılırken, M.E. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

CESEDİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ

polis ekipleri, beraberinde sağlık görevlileri ile M.E.'nin verdiği adrese gitti. Olay yerine gelen ekipler, M.E.'yi yerde yatan Hortum yanında beklerken buldu. Salık görevlisinin yaptığı kontrolde Hortum'un hayatını kaybettiği belirlenirken, M.E. suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Hortum'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.