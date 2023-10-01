İzmir’de vahşet! Şakalaşırken sevgilisini kafasından vurdu!

Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Ö. (18), erkek arkadaşı Miraç Bulat'la (22) ellerindeki silahla şakalaştığı sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat'ın kafasına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi.