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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:22

İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İzmir ve Antalya’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 988 milyon TL’lik para giriş çıkışı tespit edilirken, operasyon kapsamında cep telefonları, SIM kartlar ve dizüstü bilgisayarlara el konuldu.

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İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 8 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, banka hesabı kiralama adı altında hesap bilgisi topladıkları ve kendilerine ait hesaplarda toplam 988 milyon TL tutarında para giriş çıkışı bulunduğu belirlendi.

İZMİR VE ANTALYA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında 6 Ekim 2026'da İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İzmir'de 7, Antalya'da ise 1 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 8 cep telefonu ve SIM kart ile 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 Ekim 2026'da Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığ'ına sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İZMİR #ANTALYA
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İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
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